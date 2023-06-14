"ЭнергосбыТ Плюс" назвал добросовестных клиентов из числа юридических лиц Самарской области

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определил 15 добросовестных плательщиков-юридических лиц за тепловую энергию. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В их число вошли промышленные предприятия, коммерческие организации, обслуживающие, коммунальные и бюджетные организации, которые своевременно и в полном объеме исполняли договорные обязательства в отопительный период 2022–2023 гг.
"Опыт нашего взаимодействия лишний раз доказывает профессионализм и компетенцию организаций, вошедших в рейтинг лучших плательщиков за тепло. Мы благодарим клиентов за ответственное отношение к своим обязательствам, которая позволяет с уверенностью назвать такие компании нашими надежными партнерами", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
В число лучших плательщиков за тепловую энергию вошли следующие организации Самарской области — клиенты АО "ЭнергосбыТ Плюс":
Самара
АО "СЗ ЭМИ"
МП по эксплуатации, содержанию общежитий г. о.Самара
ТСЖ "У озера-2"
ООО "Реванш Плюс"
Тольятти
ООО "ПК Фабрика качества"
АО "ПО КХ"
ООО УК "Лучший квартал"
ТСЖ "Кристалл"
ИП Маслова Надежда Кузьминична
Новокуйбышевск
ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок"
ООО "РосБизнесНедвижимость"
ТСЖ "Жилсервис"
Сызрань
ООО "Лидер-Тюнинг"
ТСЖ "Астраханское 15-А"
Заричный Александр Федорович
АО "ЭнергосбыТ Плюс" благодарит своих клиентов за своевременную оплату тепла и горячей воды, а также призывает всех, у кого есть неоплаченные обязательства, погасить их в полном объеме!
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
очень странно
Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...