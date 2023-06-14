"ЭнергосбыТ Плюс" назвал добросовестных клиентов из числа юридических лиц Самарской области

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определил 15 добросовестных плательщиков-юридических лиц за тепловую энергию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В их число вошли промышленные предприятия, коммерческие организации, обслуживающие, коммунальные и бюджетные организации, которые своевременно и в полном объеме исполняли договорные обязательства в отопительный период 2022–2023 гг.

"Опыт нашего взаимодействия лишний раз доказывает профессионализм и компетенцию организаций, вошедших в рейтинг лучших плательщиков за тепло. Мы благодарим клиентов за ответственное отношение к своим обязательствам, которая позволяет с уверенностью назвать такие компании нашими надежными партнерами", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

В число лучших плательщиков за тепловую энергию вошли следующие организации Самарской области — клиенты АО "ЭнергосбыТ Плюс":

Самара

АО "СЗ ЭМИ"

МП по эксплуатации, содержанию общежитий г. о.Самара

ТСЖ "У озера-2"

ООО "Реванш Плюс"

Тольятти

ООО "ПК Фабрика качества"

АО "ПО КХ"

ООО УК "Лучший квартал"

ТСЖ "Кристалл"

ИП Маслова Надежда Кузьминична

Новокуйбышевск

ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок"

ООО "РосБизнесНедвижимость"

ТСЖ "Жилсервис"

Сызрань

ООО "Лидер-Тюнинг"

ТСЖ "Астраханское 15-А"

Заричный Александр Федорович

АО "ЭнергосбыТ Плюс" благодарит своих клиентов за своевременную оплату тепла и горячей воды, а также призывает всех, у кого есть неоплаченные обязательства, погасить их в полном объеме!