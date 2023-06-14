Сувениры, украшения и одежда: самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на "ВолгаФесте-2023"

На площадке фестиваля набережных "ВолгаФест-2022" проходит ярмарка товаров региональных производителей от регионального центра "Мой бизнес". Сувенирная продукция, украшения, одежда для детей и взрослых, игрушки, предметы интерьера и многое другое могут в эти дни приобрести жители и гости региона.
Ярмарка будет работать в течение всего фестиваля каждый день. Свои изделия здесь представят производители из Самары, Тольятти, Чапаевска, Новокуйбышевска, Кинеля, Безенчука, Борского и др.
Всего на участие в ярмарке было подано более 250 заявок. За время работы участниками выставки-продажи станут 90 самозанятых региона.
В Самарской области создаются все условия, позволяющие самозанятым успешно развивать свои проекты. Эта работа ведется в рамках активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Поддержка начинающих предпринимателей - одно из важных направлений в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.
Ярмарки в качестве инструмента поддержки плательщиков налога на профессиональный доход уже третий год организуют областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес". Подобные события традиционно проходят в преддверии Нового года, Международного женского дня, в начале осени. Кроме того, ярмарки продукции самозанятых встраиваются в крупные городские, региональные мероприятия и фестивали: "ВолгаФест", "Студенческая весна", День города и др.
Каждый участник ярмарки получает бесплатное торговое место и возможность представить свои изделия широкой аудитории, а значит найти новых покупателей, пообщаться с единомышленниками.
"Число официально зарегистрированных самозанятых в Самарской области уже превысило 178 тысяч человек. Из них примерно 20% - это люди, создающие различные изделия своими руками. Именно для таких маленьких производств ярмарки служат одним из наиболее востребованных инструментов сбыта продукции и дальнейшего развития проекта, - пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Вместе с ростом числа самозанятых мы расширяем перечень инструментов поддержки этой категории предпринимателей. Сегодня им доступны образовательные, маркетинговые, финансовые и многие другие инструменты".
Получить информацию о мерах поддержки, а также о предстоящих мероприятиях самозанятые могут на едином портале mybiz63.ru и в центрах "Мой бизнес" Самарской области.
"Я развиваю творческую студию по созданию ростовых цветов и светильников "Гриоль", которые используются для украшения интерьера и фотозон, - рассказала самозанятая Ольга Ковыршина, участница маркета 2022 года. - Спасибо региональному центру "Мой бизнес" за предоставленную возможность участия, общения с коллегами и эффективные продажи".
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации