Сувениры, украшения и одежда: самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на "ВолгаФесте-2023"

На площадке фестиваля набережных "ВолгаФест-2022" проходит ярмарка товаров региональных производителей от регионального центра "Мой бизнес". Сувенирная продукция, украшения, одежда для детей и взрослых, игрушки, предметы интерьера и многое другое могут в эти дни приобрести жители и гости региона.

Ярмарка будет работать в течение всего фестиваля каждый день. Свои изделия здесь представят производители из Самары, Тольятти, Чапаевска, Новокуйбышевска, Кинеля, Безенчука, Борского и др.

Всего на участие в ярмарке было подано более 250 заявок. За время работы участниками выставки-продажи станут 90 самозанятых региона.

В Самарской области создаются все условия, позволяющие самозанятым успешно развивать свои проекты. Эта работа ведется в рамках активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Поддержка начинающих предпринимателей - одно из важных направлений в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Ярмарки в качестве инструмента поддержки плательщиков налога на профессиональный доход уже третий год организуют областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес". Подобные события традиционно проходят в преддверии Нового года, Международного женского дня, в начале осени. Кроме того, ярмарки продукции самозанятых встраиваются в крупные городские, региональные мероприятия и фестивали: "ВолгаФест", "Студенческая весна", День города и др.

Каждый участник ярмарки получает бесплатное торговое место и возможность представить свои изделия широкой аудитории, а значит найти новых покупателей, пообщаться с единомышленниками.

"Число официально зарегистрированных самозанятых в Самарской области уже превысило 178 тысяч человек. Из них примерно 20% - это люди, создающие различные изделия своими руками. Именно для таких маленьких производств ярмарки служат одним из наиболее востребованных инструментов сбыта продукции и дальнейшего развития проекта, - пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Вместе с ростом числа самозанятых мы расширяем перечень инструментов поддержки этой категории предпринимателей. Сегодня им доступны образовательные, маркетинговые, финансовые и многие другие инструменты".

Получить информацию о мерах поддержки, а также о предстоящих мероприятиях самозанятые могут на едином портале mybiz63.ru и в центрах "Мой бизнес" Самарской области.

"Я развиваю творческую студию по созданию ростовых цветов и светильников "Гриоль", которые используются для украшения интерьера и фотозон, - рассказала самозанятая Ольга Ковыршина, участница маркета 2022 года. - Спасибо региональному центру "Мой бизнес" за предоставленную возможность участия, общения с коллегами и эффективные продажи".