Ветврача из Сызрани будут судить за взятку

В Сызрани завершилось расследование уголовного дела ветврача, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, с января по август 2022 г. ветеринарный врач в Октябрьске получил более 267 тыс. руб. за фиктивный осмотр мяса и оформление ветеринарных свидетельств на подконтрольную продукцию.

В итоге уголовное дело завели и на ветеринара, и на взяткодателя. Теперь оба обвиняемых предстанут перед судом.