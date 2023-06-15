Два подростка на мотоцикле попали под машину в Самарской области

В среду, 14 июня, в Жигулевске двое несовершеннолетних пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 21:40 45-летняя женщина ехала на Lifan по ул. Морквашинской. Поворачивая налево на перекрестке, она не уступила дорогу и столкнулась с питбайком Wels RT 140 под управлением 17-летнего парня.

В результате аварии с травмами госпитализировали управлявшего мотоциклом парня и его 15-летнюю пассажирку.