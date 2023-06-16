Тольяттиазот заключил соглашения для старта строительства терминала в Тамани

Тольяттиазот — один из ведущих производителей химической продукции в России — заключил ряд стратегически важных соглашений для строительства терминала по перевалке аммиака и минеральных удобрений в морском порту Тамань. Торжественная процедура подписания соответствующих документов состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Соглашения о сотрудничестве стали важным этапом в реализации проекта ТОАЗа, который имеет статус федерального значения: правительство страны включило его в дорожную карту развития морских портов в Азовско-Черноморском бассейне. Строительство перевалочного комплекса в Тамани обеспечит стратегическую независимость своих морских перевозок от зарубежных портов Азово-Черноморского региона.

До конца 2023 года ТОАЗ планирует ввести в эксплуатацию терминал по перевалке аммиака мощностью 2 млн тонн. Для реализации проекта Тольяттиазот подписал соглашения с ООО "ГК 1520" и АО "ТЭК Мосэнерго". Стороны договорились о взаимодействии по ряду направлений, в частности, в области строительства железнодорожной инфраструктуры, технологической эстакады трубопроводов и гидротехнических сооружений.

"ГК 1520" выполнит весь комплекс строительных работ, касающихся объектов железнодорожной инфраструктуры. Компании предстоит построить и модернизировать в общей сложности 45 км железнодорожных путей, три моста, возвести и полностью оборудовать комплекс зданий ж/д станции и уложить более 43 стрелочных переводов, внедрить современные системы управления движением поездов. Таким образом терминал Тольяттиазота соединят с железнодорожной сетью общего пользования.

Один из ведущих производителей подвижного состава пополнит транспортный парк Тольяттиазота новым грузовым подвижным составом—141 цистерной для перевозки аммиака. Необходимость расширения обусловлена увеличением объемов выпускаемой продукции в связи с открытием нового направления отгрузки. В 2022 году ТОАЗ усилил транспортный парк, закупив более 900 аммиачных цистерн и свыше 600 минераловозов.

Проектированием и строительством объектов генерации и электросетевого хозяйства, объектов инфраструктуры морского транспорта и склада жидкого аммиака займется крупнейшая инжиниринговая компания "ТЭК Мосэнерго". В короткие сроки она позволит обеспечить строительство всей инфраструктуры перевалочного комплекса Тамани.

"Подписанием соглашений мы подчеркнули готовность Тольяттиазота к новому этапу строительства перевалочного комплекса в Тамани, — рассказал генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский. — Наши компании-партнеры помогут реализовать новое транспортно-логистическое решение для продукции ТОАЗа. Терминал в Тамани будет работать в непрерывном режиме: круглосуточно принимать аммиак из цистерн, хранить в изотермических емкостях и отгружать в морские суда. Вторая очередь строительства порта запланирована на 2024–2025 годы: будет возведен терминал по перевалке карбамида на 1,5 млн тонн и расширен до 3,5 млн тонн терминал по перевалке аммиака. Таким образом мы закроем потребности в вывозе продукции на внешний рынок".