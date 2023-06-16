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ТЭК Экономика и бизнес

Специалисты АО "Транснефть – Приволга" оценили дипломные работы студентов СамГТУ

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты АО "Транснефть — Приволга" приняли участие в защите дипломных проектов выпускников Самарского государственного технического университета (СамГТУ), завершивших обучение по программе бакалавриата. Государственную аттестационную комиссию (ГАК) возглавлял заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям компании Александр Баканов.

Процедуру защиты дипломов на кафедре "Трубопроводный транспорт" проходили 12 выпускников, пять из них получили отличные оценки. Оценивая дипломные работы, члены ГАК обращали внимание на глубину проработки технических деталей, вопросы охраны труда, экологической безопасности.

Темы отличались высокой актуальностью. Так, работа Дарьи Семыкиной детально описывала этапы строительства резервуара для хранения нефти объемом 50 тыс куб м. В ряде дипломов поднимались вопросы внедрения в трубопроводной отрасли нового оборудования и технологий. В частности, развитию технологии размыва донных отложений в резервуарах была посвящена работа Василия Сафронова, расчет оптимальной схемы увеличения пропускной способности магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк за счет комбинированного применения противотурбулентной присадки и строительства лупингов предложил Денис Гладков.

Девять дипломников обучались в СамГТУ по контракту с АО "Транснефть — Приволга". В соответствии с кадровой политикой предприятия после окончания университета выпускники кафедры пополнят ряды молодых специалистов в его подразделениях.

Всего в 2022 — 2023 учебном году по направлению от АО "Транснефть — Приволга" в СамГТУ обучаются 107 студентов-бакалавров.

АО "Транснефть — Приволга" и СамГТУ имеют большой опыт эффективного взаимодействия. Университет традиционно обеспечивает приток квалифицированных кадров для компании и других дочерних обществ ПАО "Транснефть", которое отмечает в текущем году свое 30-летие. Предприятие выделяет целевую помощь на развитие материально-технической базы кафедры "Трубопроводный транспорт": учебные аудитории и компьютерные классы оснащаются оргтехникой, макетами и действующими стендами, уникальными имитационными тренажёрными комплексами. Это позволяет повысить уровень знаний студентов и подготовить их к работе на производственных объектах предприятия.

Кроме того, специалисты трубопроводной отрасли проходят в университете переподготовку и повышение квалификации. Ежегодно проводятся стажировки сотрудников и преподавателей СамГТУ на объектах предприятия, выделяются гранты для поддержки исследований.

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Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 15:05 Пять из 14 заправочных комплексов "Витязей" в Самаре перейдут под бренд "Лукойл"

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