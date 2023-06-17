Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Тольяттинские полицейские задержали пешехода, хранившего при себе наркотики, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Тольятти сотрудники ГИБДД остановили мужчину-пешехода, который переходил улицу в неположенном месте. Во время проведения административной процедуры 27-летний местный житель заметно нервничал. Госавтоинспекторы приняли решение досмотреть мужчину и в результате обнаружили и изъяли в кармане брюк сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Изъятый сверток полицейские направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон, общей массой 0,92 грамма, что относится к значительному размеру. Со слов задержанного, он приобрел наркотик через сеть Интернет для личного употребления, без цели сбыта.

По данным сотрудников полиции, 27-летний житель Тольятти ранее привлекался уголовной ответственности за кражу.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств", возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.