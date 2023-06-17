В Самаре на соревнованиях по триатлону погиб спортсмен из Екатеринбурга

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 17 июня, утром с баржи, расположенной на реке Волга напротив Первомайского спуска, при проведении соревнований по триатлону, в воду нырнул и пропал 36-летний спортсмен из Екатеринбурга, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.