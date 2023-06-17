В Самаре на соревнованиях по триатлону погиб спортсмен из Екатеринбурга

В субботу, 17 июня, утром с баржи, расположенной на реке Волга напротив Первомайского спуска, при проведении соревнований по триатлону, в воду нырнул и пропал 36-летний спортсмен из Екатеринбурга, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В результате поисково-спасательных мероприятий мужчина был обнаружен мертвым. Предварительная причина смерти — утопление.
По факту гибели жителя Екатеринбурга Центральным МСУТ СК РФ проводится доследственная проверка.
Следователями выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий направленных на установлении всех обстоятельств случившегося, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд медицинских экспертиз.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!