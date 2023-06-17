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Происшествия

В Кинеле неадекватный мужчина напал на маленького ребенка на детской площадке

КИНЕЛЬ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром в субботу, 17 июня, в Кинеле невменяемый мужчина набросился на маленького мальчика и начал его душить, сообщает один из местных пабликов в соцсети. ЧП произошло на детской площадке по ул. Маяковского, 92.

Фото: https://vk.com/plshkplshk

По информации группы, ребенок был под присмотром бабушки, но она не смогла в одиночку справиться с нападавшим.

Первым на помощь попавшим в беду пришел пожилой мужчина, живущий по соседству. Заступаясь за ребенка, он сам получил травму ноги и находится в больнице. На крики женщины сбежались прохожие, которые скрутили неадеквата и вызвали полицию.

Ребенок в результате происшедшего не пострадал.

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