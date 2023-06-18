В Самаре спасли потерявшегося в Сокских штольнях мужчину

Вечером 17 июня самарские спасатели искали потерявшегося мужчину в Сокских штольнях. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Потерявшийся ушел в штольни утром и не вернулся к назначенному времени. В 21:44 его начали искать сотрудники Поисково-спасательного отряда Самарской области. Они обследовали узкие проходы штолен и обнаружили пропавшего в 0:41. Мужчину благополучно вывели на поверхность.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!