Тольяттинские полицейские разыскивают похитителей кроссовок

В Тольятти правоохранители разыскивают двоих подозреваемых в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
7 июня они украли кроссовки из магазина в ТЦ на ул. Революционной, 42. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Злоумышленники попали на записи камер видеонаблюдения. Теперь их разыскивают.
Приметы подозреваемых:
1) мужчина, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, славянской внешности, был одет в черные брюки, белую рубашку, красную кепку, солнцезащитные очки, в руках был черный пакет.
2) мужчина, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, славянской внешности, был одет в синие джинсы, серую кофту и черную кепку.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-61-62, 93-45-24, 89372149875 или 102.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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