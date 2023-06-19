У жительницы Сызрани кибермошенники похитили 5 млн рублей

В Сызрани в отдел полиции обратилась 23-летняя местная жительница с сообщением о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме свыше 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские установили, что потерпевшая в Интернете размещала объявления о поиске работы. В конце мая текущего года ей позвонил неизвестный и предложил свою помощь в трудоустройстве в одну из крупных кредитных организаций.

"Кадровик" выдвинул 23-летней девушке условия, необходимые для получения места финансового аналитика. В частности, обязательным было прохождение обучения онлайн. Две недели жительница Сызрани "обучалась", играя на бирже: вкладывала туда денежные средства, для чего взяла кредит в размере 5 млн рублей. В один из дней девушка не смогла выполнить задание и обнаружила, что все деньги с ее счета выведены на неизвестный расчетный счет. Телефон "кадровика" оказался недоступным, а в организации девушке пояснили, что вакансии отсутствуют.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.