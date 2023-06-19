Дмитрий Азаров одобрил план минтруда по созданию кадрового сервиса на Госуслугах

В понедельник, 19 июня, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание, где обсуждались вопросы оперативной обстановки в регионе и реализации национальных проектов. Одной из тем совещания стало формирование кадровой экосистемы в Самарской области.
Инициатива разработана минтрудом региона и направлена на обеспечение экономики губернии трудовыми ресурсами. Напомним, благодаря системной работе губернатора и правительства в регионе ежегодно создается порядка 10 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы - один из самых низких в стране. В связи с этим все большую актуальность приобретают вопросы как первичной подготовки кадров по востребованным специальностям, так и переобучения специалистов.
Идею проекта "Кадровая экосистема Самарской области" на оперативном совещании представила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.
По ее словам, такой подход - выстраивание единой экосистемы - позволит не только решить текущие задачи по обеспечению специалистами экономики региона, но и работать на опережение, заранее выявлять потребности бизнеса в новых квалификациях и создавать кадровые ресурсы. Комплексный подход можно реализовать с учетом опыта региона по созданию сервисов "Подготовка и выход на пенсию", "Возвращение", реализованных на региональном портале Госуслуг.
Региональный минтруд провел первичный анализ существующей кадровой системы: основной нормативно-правовой базы, организаций, которые занимаются кадровыми вопросами (не только органы власти, но и коммерческие и некоммерческие организации, советы, объединения), существующих информационных систем.
Специалисты пришли к выводу, что все эти ресурсы направлены на решение отдельных задач, а для достижения более качественного результата необходимо, чтобы все ресурсы работали как части целого. Для решения этой задачи будет разработан план, в реализации которого будут принимать участие все субъекты кадровой системы.
На первом этапе необходимо сформировать экспертное сообщество и единый координационный орган, оптимизировав существующие советы и рабочие группы. Далее - выявить наиболее эффективные меры по поиску, развитию и закреплению кадров, учитывая опыт работы кадровых служб предприятий и организаций, провести анализ проектов по развитию профессиональных компетенций граждан, выделить лучшие практики для распространения.
Предлагается внедрить единый подход к построению карьерных траекторий, включающий развитие профессиональных компетенций для различных категорий граждан - молодежи, опытных специалистов, участников СВО, работников с особенностями здоровья. Также важно сформировать кадровый резерв для экономики области на основе прогноза потребностей работодателей.
Для работодателей и соискателей предлагается сделать единую точку входа на региональном портале государственных услуг, используя возможности существующих платформ, интерактивного портала службы занятости населения и его мобильного приложения, и интегрировать эту точку входа с федеральным порталом "Работа в России".
Это позволит сформировать пакетные предложения, сгенерировав всю необходимую информацию для граждан - по профессиональному развитию и поиску работы, для работодателей - по возможностям поиска работников и получения государственных мер поддержки.
Минтруд региона уже начал работу по проекту реинжиниринга кадровых служб работодателей области, который поможет предприятиям лучше презентовать свои вакансии, использовать передовой опыт коллег.
Отдельное направление работы в рамках межведомственного плана - по привлечению в регион высококвалифицированных специалистов из других областей. Этот раздел будет наполнен по итогам участия команды Самарской области в работе организованного Агентством стратегических инициатив акселератора по жизненной ситуации "Трудовая мобильность и перераспределение трудовых ресурсов", который начался с 5 июня. На основании проведенных опросов граждан команда региона уже выявила необходимость создания точек присутствия службы занятости Самарской области в других регионах.
Главная цель - выстраивание системы комплексного решения вопросов трудоустройства для каждого человека исходя из его жизненных ситуаций, а также для работодателей - оказание помощи в вопросах подбора кадров.
Дмитрий Азаров поддержал представленную концепцию кадровой экосистемы, отметив, что эта работа будет полезна не только для предприятий, но и для органов исполнительной власти. "Работу по подготовке кадров объединить в целом крайне важно. У нас создан инструментарий, важно, чтобы он заработал на межведомственном уровне", - отметил глава региона.
Последние комментарии
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