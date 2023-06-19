Сотрудники Самарской таможни остановили фуру с крупной партией контрафактных сигарет.
Грузовик, ехавший из Казахстана, остановили на МАПП "Орск". В нем было 10 тысяч пачек (20 коробок) сигарет с логотипом марки MILANO. Стоимость незаконно ввезенной партии товара составила более 1,1 млн рублей. Страной происхождения были указаны Объединенные Арабские Эмираты.
При этом на груз не было товаросопроводительных документом, а на самих сигаретах не было акцизных марок и data matrix кодов.
Товар изъяли. Решается вопрос о возбуждении дела по п. б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий"). Также таможенники усматривают в провозе сигарет из ОАЭ признаки контрабанды.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063