Самарские таможенники задержали крупную партию сигарет без документов

Сотрудники Самарской таможни остановили фуру с крупной партией контрафактных сигарет.

Грузовик, ехавший из Казахстана, остановили на МАПП "Орск". В нем было 10 тысяч пачек (20 коробок) сигарет с логотипом марки MILANO. Стоимость незаконно ввезенной партии товара составила более 1,1 млн рублей. Страной происхождения были указаны Объединенные Арабские Эмираты.

При этом на груз не было товаросопроводительных документом, а на самих сигаретах не было акцизных марок и data matrix кодов.

Товар изъяли. Решается вопрос о возбуждении дела по п. б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий"). Также таможенники усматривают в провозе сигарет из ОАЭ признаки контрабанды.