16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
20 июня в Самарской области в 7 населенных пунктах были побиты температурные рекорды В мэрии Самары выделили 40 млн рублей на содержание контейнерных площадок Подряд на отлов бродячих псов вновь выиграла компания "Добрые люди" Автоинженеров ТГУ учат профессиональной коммуникации Безопасность в интернете: что должен знать ребенок

Общество

Подряд на отлов бродячих псов вновь выиграла компания "Добрые люди"

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который займется отловом бездомных собак.

На торги заявились два участника, победителем признали ООО "Добрые люди". Компания предложила выполнить услуги по максимальной цене контракта. Она составила 49,1 млн рублей. 

Контракт нужно исполнить до конца года.

В апреле "Добрые люди" уже выигрывали аналогичный подряд, тогда максимальная цена контракта составила 11,69 млн рублей.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2