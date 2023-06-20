Подряд на отлов бродячих псов вновь выиграла компания "Добрые люди"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который займется отловом бездомных собак.

На торги заявились два участника, победителем признали ООО "Добрые люди". Компания предложила выполнить услуги по максимальной цене контракта. Она составила 49,1 млн рублей.

Контракт нужно исполнить до конца года.

В апреле "Добрые люди" уже выигрывали аналогичный подряд, тогда максимальная цена контракта составила 11,69 млн рублей.