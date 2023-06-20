Подряд на отлов бродячих псов вновь выиграла компания "Добрые люди"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который займется отловом бездомных собак.
На торги заявились два участника, победителем признали ООО "Добрые люди". Компания предложила выполнить услуги по максимальной цене контракта. Она составила 49,1 млн рублей.
Контракт нужно исполнить до конца года.
В апреле "Добрые люди" уже выигрывали аналогичный подряд, тогда максимальная цена контракта составила 11,69 млн рублей.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.