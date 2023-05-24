В Самаре объявили очередные торги по отлову бродячих собак

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Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который окажет услуги по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (собаками) на территории Самары.