Самарчанка стала финалисткой музыкального конкурса "Звезда - 2023"

Анна Черноталова из Самары стала финалисткой восьмого сезона всероссийского музыкального конкурса "Звезда — 2023", который объединил артистов из 89 регионов страны.

На проекте вся команда работала несколько дней без устали, чтобы у каждого участника получился потрясающий номер.

"Это один из самых лучших и душевных проектов, в которых я когда-либо участвовала. А я участвовала во многих проектах, но ни на одном так трепетно не относятся к каждому участнику", — поделилась впечатлениями Аня.

Самарчанка исполнила непростую трогательную песню о девушке, которая ждет солдата.

Всероссийский вокальный конкурс "Звезда" — это, ставшее уже традиционным, зрелищное музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России. Конкурс в 2023 году был проведен при поддержке Министерства обороны РФ и Министерства Культуры РФ.