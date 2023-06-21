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Общество

Авито Работа: весной 2023 работодатели в Самаре искали дорожных рабочих и айтишников

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Авито Работе подвели итоги прошедшего весеннего сезона - число вакансий выросло почти на треть (28%) по сравнению с зимой. Именно весна считается самыми динамичным сезоном на рынке труда. В Авито Работе выяснили, работодатели каких отраслей активнее всего искали сотрудников этой весной.

Наибольший прирост вакансий по стране весной 2023 г. оказался у дорожных рабочих (175%), что обусловлено началом сезона в отрасли и активной фазой работы над крупными проектами дорожной инфраструктуры. Общий уровень финансирования дорожной деятельности со стороны государства в 2023-2027 годах составит 13,2 трлн рублей.

В Самаре также самой распространенной вакансией весной 2023 г. был дорожный рабочий - прирост в 3,7 раза.

На втором месте по увеличению числа предложений весной - младшие IT-специалисты или специалисты технической поддержки (147%). Третье место - банковские работники (140%). Прирост в два раза в среднем по стране также отмечается у нескольких специальностей в сфере промышленности (таких, как бетонщик, формовщик, штукатур, строитель, крановщик, монтажник), а также у менеджеров по работе с клиентами и домработниц.

"Весной рынок труда приходит в точку пиковой активности. В 2023 году спрос работодателей на трудовые ресурсы подтверждает общие тренды года - в топ вакансий вошли профессии в отрасли строительства и промышленности. Так, еще в I квартале 2023 года спрос на дорожных рабочих и инженеров вырос в 2,2 раза, а на сотрудников в сфере промышленности - почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

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