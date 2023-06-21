На ул. Победы в Самаре оборвалась контактная сеть и встали трамваи и троллейбусы

В среду, 21 июня, в 16:12 повредилась контактная сеть на пересечении улиц Победы и Севастопольской в Самаре. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.
В результате на ул. Победы, а также на пересечении с пр. Кирова остановилось движение трамваев и троллейбусов в оба направления.
Сейчас на месте происшествия работает аварийная служба.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!