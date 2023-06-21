На ул. Победы в Самаре оборвалась контактная сеть и встали трамваи и троллейбусы

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В среду, 21 июня, в 16:12 повредилась контактная сеть на пересечении улиц Победы и Севастопольской в Самаре. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Фото: Роман Слепушкин