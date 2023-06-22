В Зубчаниновке ремонт дороги на ул. Офицерской выполнен на 98%

В ближайшее время в Самаре завершится ремонт улицы Офицерской, находящейся в Кировском внутригородском районе. Она является одной из основных в поселке Зубчаниновка.
В предыдущие годы улица Офицерская была в ремонте. Дорожную инфраструктуру продолжают приводить в нормативное состояние. В этом году подрядчик обновляет еще один участок проезжей части, расположенный в границах улиц Чекистов и Изыскательской. Его протяженность — около 1 км. Работы производятся на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги".
К сегодняшнему дню ремонт выполнен на 98%. Его выполняли большими "картами" (свыше 100 пгн. м), уложили около 4 000 кв. м нового асфальтобетонного покрытия. Обновили и инженерные коммуникации — 16 смотровых колодцев, подняв их на проектные отметки (в один уровень с дорожным полотном). Люки колодцев заменили на антишумные, антивандальные.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!