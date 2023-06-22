В Зубчаниновке ремонт дороги на ул. Офицерской выполнен на 98%

В ближайшее время в Самаре завершится ремонт улицы Офицерской, находящейся в Кировском внутригородском районе. Она является одной из основных в поселке Зубчаниновка.

В предыдущие годы улица Офицерская была в ремонте. Дорожную инфраструктуру продолжают приводить в нормативное состояние. В этом году подрядчик обновляет еще один участок проезжей части, расположенный в границах улиц Чекистов и Изыскательской. Его протяженность — около 1 км. Работы производятся на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги".

К сегодняшнему дню ремонт выполнен на 98%. Его выполняли большими "картами" (свыше 100 пгн. м), уложили около 4 000 кв. м нового асфальтобетонного покрытия. Обновили и инженерные коммуникации — 16 смотровых колодцев, подняв их на проектные отметки (в один уровень с дорожным полотном). Люки колодцев заменили на антишумные, антивандальные.