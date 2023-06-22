Мужчина на мотоцикле с поддельными номерами попал в ДТП в Тольятти

В среду, 21 июня, в Тольятти мотоциклист без прав попал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 23:30 43-летний мужчина ехал на мотоцикле Suzuki с поддельными номерами по Хрящевскому шоссе в направлении Обводного шоссе. Напротив здания № 20 он не выбрал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Chevrolet Lanos под управлением 39-летнего водителя.
В результате пострадал мотоциклист. По данным правоохранителей, мужчина не имел права управлять двухколесным транспортом.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!