Мужчина на мотоцикле с поддельными номерами попал в ДТП в Тольятти

В среду, 21 июня, в Тольятти мотоциклист без прав попал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 23:30 43-летний мужчина ехал на мотоцикле Suzuki с поддельными номерами по Хрящевскому шоссе в направлении Обводного шоссе. Напротив здания № 20 он не выбрал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Chevrolet Lanos под управлением 39-летнего водителя.

В результате пострадал мотоциклист. По данным правоохранителей, мужчина не имел права управлять двухколесным транспортом.