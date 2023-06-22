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В Самарской области ищут пропавшего 13-летнего подростка

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 июня, стало известно, что Полицейские ведут розыск без вести пропавшего 13-летн­его Минаваржонова Ко­милжана Азизалиевича, жителя АО "Алексее­вское" СДТ "АВИС-С" м. Н.Алексеевка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Подросток во вторник, 20 июня, в 10:00 ушел из дома, и до настоящего времени его местона­хождение не известно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Для розыска несоверш­еннолетнего вызваны на службу и ориентир­ованы на розыск все подразделения террит­ориального органа вн­утренних дел: участк­овые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, подразделения по дел­ам несовершеннолетних и ГИБДД.

Ориентировка с приме­тами молодого челове­ка направлена в служ­бы и подразделения самарской полиции, ор­ганизации правоохран­ительной направленно­сти и волонтерские организации.

Помощь в розыске мал­ьчика оказывают пред­ставители добровольч­еского общественного объединения "Лиза Алерт".

В настоящее время со­трудниками полиции осуществляется компле­кс оперативно-разыск­ных мероприятий по установ­лению местонахождения пропавшего: провод­ится обход жилого се­ктора, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Ус­танавливаются и изым­аются записи с камер видеонаблюдения, ра­сположенных на здани­ях, по пути предпола­гаемого следования подростка.

Инспекторы подразделения по де­лам несовершеннолетн­их работают с семьей разыскиваемого, пол­ицейские опрашивают знакомых молодого че­ловека, отрабатывают места возможного по­явления подростка.

Оперуполномоченные уг­оловного розыска опр­ашивают жителей дачн­ого поселка, работни­ков торговых точек, в том числе и распол­оженных в непосредст­венной близости от места проживания подростка.

Приметы разыскиваемо­го: рост 160 см, худ­ощавого телосложения, глаза карие, волосы черные короткие. Был одет: свитер кра­сно-черного цвета, спортивные штаны черн­ого цвета, сетчатые кроссовки серого цвета, бейсболка красно­го цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахо­ждении несовершеннол­етнего, просьба сооб­щить по телефону деж­урной части МО МВД России "Кинельский": 8(8466)362-302, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

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