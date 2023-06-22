В Самарской области ищут пропавшего 13-летнего подростка

В четверг, 22 июня, стало известно, что Полицейские ведут розыск без вести пропавшего 13-летнего Минаваржонова Комилжана Азизалиевича, жителя АО "Алексеевское" СДТ "АВИС-С" м. Н.Алексеевка.
Подросток во вторник, 20 июня, в 10:00 ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Для розыска несовершеннолетнего вызваны на службу и ориентированы на розыск все подразделения территориального органа внутренних дел: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних и ГИБДД.
Ориентировка с приметами молодого человека направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.
Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".
В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению местонахождения пропавшего: проводится обход жилого сектора, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Устанавливаются и изымаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, по пути предполагаемого следования подростка.
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых молодого человека, отрабатывают места возможного появления подростка.
Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей дачного поселка, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка.
Приметы разыскиваемого: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные короткие. Был одет: свитер красно-черного цвета, спортивные штаны черного цвета, сетчатые кроссовки серого цвета, бейсболка красного цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефону дежурной части МО МВД России "Кинельский": 8(8466)362-302, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!