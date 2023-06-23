В Самарской области выпускникам программы "Ты - предприниматель!" вручили сертификаты

Выпускникам регионального бизнес-акселератора "Ты - предприниматель" вручены сертификаты о прохождении обучения. Торжественный выпускной состоялся 22 июня на площадке Центра труда и отдыха "Станкозавод".

Обучение является обязательным этапом в рамках подготовки к конкурсу грантов до 500 тыс. рублей. Теперь молодые люди, претендующие на грантовую поддержку, готовятся к защите своих проектов.

"В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", вручили сертификаты о прохождении обучения молодым предпринимателям. Всего было подано 590 заявок из 10 городских округов и 19 муниципальных районов Самарской области, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В ближайшее время им предстоит пройти защиту своих проектов, после чего молодые люди смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей. Уверен, что у ребят все получится, и они вольются в ряды малого бизнеса, который постоянно прирастает и увеличивает свою долю в экономике региона. А наши центры "Мой бизнес", министерство экономического развития, команда правительства и губернатора, безусловно, всегда будут поддерживать бизнес в Самарской области!"

Создание комфортных и благоприятных условий для успешного развития бизнеса - одна из ключевых задач в работе областного правительства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым. В недавнем послании глава региона подчеркнул: "В послании 2018 года я говорил, что мы будем поддерживать легальный малый бизнес и сокращать "серую зону". За пять лет из тени вышло более 150 тыс. предпринимателей и самозанятых граждан. Поступления от малого бизнеса в бюджет удвоились. И это в условиях, когда мы снизили налоговые ставки для значительной части предпринимателей". Благодаря действующему в регионе комплексу мер поддержки численность занятых в малом бизнесе за этот период возросла в 1,4 раза.

"Безусловно, обучение понравилось! Для меня главный плюс был в том, что дают максимально свежую информацию, опираются на реальные тренды рынка, - отмечает выпускник акселератора "Ты - предприниматель" Дмитрий Стулов. - Молодым предпринимателям сейчас дают вообще все, чтобы построить свой бизнес, чтобы работать на себя. И за это можно выразить огромную благодарность".

"Грант я планирую потратить на расширение действующего бизнеса, чтобы больше людей смогли получить качественные услуги по доступным ценам, - поделилась выпускница акселератора "Ты - предприниматель" Лилит Матосян. - Весь проект "Ты - предприниматель" - это огромная возможность для молодых предпринимателей. А будущее - за молодежью! Как мне, так и другим ребятам это обучение дало очень много. Если минэкономразвития и дальше так будет поддерживать начинающих предпринимателей, то еще большее их число сможет добиться успеха".