В Самарской области выпускникам программы "Ты - предприниматель!" вручили сертификаты

Выпускникам регионального бизнес-акселератора "Ты - предприниматель" вручены сертификаты о прохождении обучения. Торжественный выпускной состоялся 22 июня на площадке Центра труда и отдыха "Станкозавод".
Обучение является обязательным этапом в рамках подготовки к конкурсу грантов до 500 тыс. рублей. Теперь молодые люди, претендующие на грантовую поддержку, готовятся к защите своих проектов.
"В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", вручили сертификаты о прохождении обучения молодым предпринимателям. Всего было подано 590 заявок из 10 городских округов и 19 муниципальных районов Самарской области, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В ближайшее время им предстоит пройти защиту своих проектов, после чего молодые люди смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей. Уверен, что у ребят все получится, и они вольются в ряды малого бизнеса, который постоянно прирастает и увеличивает свою долю в экономике региона. А наши центры "Мой бизнес", министерство экономического развития, команда правительства и губернатора, безусловно, всегда будут поддерживать бизнес в Самарской области!"
Создание комфортных и благоприятных условий для успешного развития бизнеса - одна из ключевых задач в работе областного правительства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым. В недавнем послании глава региона подчеркнул: "В послании 2018 года я говорил, что мы будем поддерживать легальный малый бизнес и сокращать "серую зону". За пять лет из тени вышло более 150 тыс. предпринимателей и самозанятых граждан. Поступления от малого бизнеса в бюджет удвоились. И это в условиях, когда мы снизили налоговые ставки для значительной части предпринимателей". Благодаря действующему в регионе комплексу мер поддержки численность занятых в малом бизнесе за этот период возросла в 1,4 раза.
"Безусловно, обучение понравилось! Для меня главный плюс был в том, что дают максимально свежую информацию, опираются на реальные тренды рынка, - отмечает выпускник акселератора "Ты - предприниматель" Дмитрий Стулов. - Молодым предпринимателям сейчас дают вообще все, чтобы построить свой бизнес, чтобы работать на себя. И за это можно выразить огромную благодарность".
"Грант я планирую потратить на расширение действующего бизнеса, чтобы больше людей смогли получить качественные услуги по доступным ценам, - поделилась выпускница акселератора "Ты - предприниматель" Лилит Матосян. - Весь проект "Ты - предприниматель" - это огромная возможность для молодых предпринимателей. А будущее - за молодежью! Как мне, так и другим ребятам это обучение дало очень много. Если минэкономразвития и дальше так будет поддерживать начинающих предпринимателей, то еще большее их число сможет добиться успеха".
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области