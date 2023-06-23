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Преступления Происшествия

Десяти участникам табачной ОПС Владимира Изумрудова утвердили обвинение

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинение 10 участникам ОПС, производившей контрафактный табак.

Фигурантам вменяют пять статей: ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Создание и участие в преступном сообществе"), п. "а", "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"), п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, хранение и перевозка или продажа не маркированных табачных изделий"), п. "а", "б" ч. 6 ст. 327.1 УК РФ ("Использование поддельных акцизных марок") и п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Отмывание денег").

По версии следствия, участники сообщества с июня по октябрь 2021 г. изготавливали и сбывали контрафактную "табачку". Их доход составил более 325 млн рублей. Во время расследования правоохранители изъяли более 1,5 млн пачек сигарет.

Напомним, речи идет о бизнесе, организованном Владимиром Изумрудовым, который считался лидером группировки "Законовские". 4 мая 2022 г. его задержала ФСБ. Его обвинили в организации незаконного производства сигарет. Позже стало известно, что производство нанесло ущерб производителям табака более чем на 99 млн рублей. Изумрудов вины не признавал. Далее ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества. Кроме того, сыну Владимира Изумрудова - Евгению - предъявили обвинение в участии в преступном сообществе и обороте поддельных документов.

По версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Первую возглавлял Владимир Изумрудов. В нее входили Инжеватов и еще несколько человек. Они занимались финансовой деятельностью организации. Вторую подгруппу возглавлял Федоров, а в состав входили Хайруллин, Сафуанов, Зинин и другие. Эти люди занимались производством сигарет. Третью возглавляла Свирина, в состав вошли Евгений Изумрудов (сын Владимира Изумрудова), Широких, Анучина и другие. Эти люди сбывали "продукцию" на территории России.

Владимиру Изумрудову предъявили обвинения по шести статьям УК еще в начале апреля. Уголовное дело десяти его "подчиненных" направят в Кировский районный суд Самары.

Гид потребителя

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