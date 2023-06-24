На проспекте Ленина в Самаре приступили к укладке нового дорожного полотна

Через 8 дней после начала удаления изношенного покрытия, приведения в порядок продольного и поперечного профилей уклона дороги, а также части инженерных коммуникаций подрядчик приступил к укладке нового полотна на проспекте Ленина, входящем в опорную дорожную сеть Самары.

Работы организованы на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и поддерживается губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Объект обновляют на всем протяжении — от улицы Полевой до улицы Ново-Садовой (1,8 км).

Специалисты заботятся о качестве фрезерования, очистки основания, подгрунтовки поверхностей. Перед укладкой ЩМА-16 битумная эмульсия должна быть равномерно распределена по всей площади. Также подрядчик следит за температурой асфальтобетонной смеси, которая должна быть достаточно горячей. Температурный показатель во время ремонта проспекта Ленина соответствует требованиям - порядка 168 градусов Цельсия.

С учетом инфраструктурной значимости дорожного объекта, подрядная организация нацелена на завершение всех предусмотренных работ в кратчайший срок. На полную готовность горожанам стоит рассчитывать к концу следующей недели, если погодные условия будут благоприятными.

Проезжую часть общей площадью около 35 тыс. кв. м приводят в нормативное состояние методом больших "карт" (свыше 100 погонных метров).

"К моменту старта работ по устройству нового верхнего слоя дорожного покрытия фрезерование на участке выполнено наполовину. Там, где уже удалено изношенное полотно проезжей части и восстановлены колодцы - смотровые и дождеприемные, основание избавляют от пыли и грязи, осуществляется розлив битумной эмульсии для улучшения сцепления старого нижнего слоя покрытия с новым, верхним. После этого выполняется укладка. Применяется асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Это новая марка смеси, которая хорошо зарекомендовала себя ранее. Работы подрядчик производит от борта до борта, метр за метром создавая комфортные и безопасные условия для движения автотранспорта, включая общественный", - рассказал главный специалист сектора контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство" Антон Бугров.