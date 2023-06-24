Из реки Чапаевка водолазы извлекли тело пропавшего рыбака

В субботу, 24 июня, на реке Чапаевка в районе ж/д моста водолазы поисково-спасательного отряда по вызову полицейских проводили поиски пропавшего 37-летнего мужчины. Он днем ранее ушел на рыбалку и домой не вернулся, сообщили в ПСС по Самарской области.
По данным спасателей, сначала родственники пропавшего обратились в полицию. Начались поиски. На берегу водоема полицейскими была обнаружена обувь пропавшего. Тогда стражи порядка сообщили о случившемся в ПСС по Самарской области и к работе на водоеме работам подключились водолазы, которые начали поиски в 10:00.
На протяжении трех часов водолазы обследовали дно в секторе возможного утопления мужчины. В 13:30 тело пропавшего было обнаружено и поднято с глубины три метра.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!