Из реки Чапаевка водолазы извлекли тело пропавшего рыбака

В субботу, 24 июня, на реке Чапаевка в районе ж/д моста водолазы поисково-спасательного отряда по вызову полицейских проводили поиски пропавшего 37-летнего мужчины. Он днем ранее ушел на рыбалку и домой не вернулся, сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным спасателей, сначала родственники пропавшего обратились в полицию. Начались поиски. На берегу водоема полицейскими была обнаружена обувь пропавшего. Тогда стражи порядка сообщили о случившемся в ПСС по Самарской области и к работе на водоеме работам подключились водолазы, которые начали поиски в 10:00.

На протяжении трех часов водолазы обследовали дно в секторе возможного утопления мужчины. В 13:30 тело пропавшего было обнаружено и поднято с глубины три метра.