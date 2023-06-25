В Тольятти локализован пожар повышенной сложности в здании пельменного цеха

В воскресенье, 25 июня, в 10:51 на площади 500 кв. м был локализован пожар в здании пельменного цеха предприятия на Тупиковом проезде, 42 в Центральном районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайную службу в 7:44. Прибывшие пожарные установили, что на первом и втором этажах здания с выходом на кровлю происходит горение трансформатора на площади 500 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". На борьбу с огнем были направлены 70 человек и 23 единицы техники.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 95 человек.