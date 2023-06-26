Молодой тольяттинец избил друга, не давшего ему сесть за руль пьяным

Тольяттинские полицейские задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, парень приехал в бар с 21-летним другом. Он планировал выпить и оставить машину на парковке. Однако уже после употребления спиртного передумал и попытался сесть за руль. Приятель попытался остановить его и за это получил несколько сильных ударов. Экспертиза показала, что пострадавший получил травмы средней тяжести.

Когда дебошира задержали, он не отрицал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").