Тольяттинские полицейские задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, парень приехал в бар с 21-летним другом. Он планировал выпить и оставить машину на парковке. Однако уже после употребления спиртного передумал и попытался сесть за руль. Приятель попытался остановить его и за это получил несколько сильных ударов. Экспертиза показала, что пострадавший получил травмы средней тяжести.
Когда дебошира задержали, он не отрицал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063