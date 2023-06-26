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ДТП Происшествия

Девятилетний велосипедист попал под машину в Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 июня, в Ставропольском районе Самарской области девятилетний ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 18:30 19-летняя девушка ехала на Datsun on-DO по ул. Азотчиков с. Зеленовка. Напротив дома № 19 она сбила девятилетнего мальчика, который на велосипеде пересекал проезжую часть. После этого автомобилистка врезалась в стоявшую справа Lada Vesta.

В аварии пострадал ребенок.

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