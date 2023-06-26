Девятилетний велосипедист попал под машину в Самарской области

В воскресенье, 25 июня, в Ставропольском районе Самарской области девятилетний ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:30 19-летняя девушка ехала на Datsun on-DO по ул. Азотчиков с. Зеленовка. Напротив дома № 19 она сбила девятилетнего мальчика, который на велосипеде пересекал проезжую часть. После этого автомобилистка врезалась в стоявшую справа Lada Vesta.
В аварии пострадал ребенок.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!