Девятилетний велосипедист попал под машину в Самарской области

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В воскресенье, 25 июня, в Ставропольском районе Самарской области девятилетний ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области