В Тольятти спасли тонувшего в Волге ребенка

В понедельник, 26 июня, сотрудники Центра гражданской защиты Тольятти спасли тонущего ребенка на территории Автозаводской набережной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор Центра Андрей Дербенев.

Во время патрулирования пляжа 6-го квартала спасатели увидели барахтавшегося в воде 11-летнего ребенка в 10 м от берега, где глубина 1,7 м. Несовершеннолетнего быстро вытащили на берег.

"Со слов подростка, он находился с группой товарищей без сопровождения взрослых. С детьми была проведена профилактическая работа. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила личной безопасности, а родителям не оставлять своих детей без присмотра", — рекомендовал Андрей Дербенев.