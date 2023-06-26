В Тольятти спасли тонувшего в Волге ребенка

В понедельник, 26 июня, сотрудники Центра гражданской защиты Тольятти спасли тонущего ребенка на территории Автозаводской набережной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор Центра Андрей Дербенев.
Во время патрулирования пляжа 6-го квартала спасатели увидели барахтавшегося в воде 11-летнего ребенка в 10 м от берега, где глубина 1,7 м. Несовершеннолетнего быстро вытащили на берег.
"Со слов подростка, он находился с группой товарищей без сопровождения взрослых. С детьми была проведена профилактическая работа. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила личной безопасности, а родителям не оставлять своих детей без присмотра", — рекомендовал Андрей Дербенев.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!