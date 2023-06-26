Крупный пожар на складе с мебелью локализовали

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В 14:40 на площади 600 кв. м пожарные локализовали возгорание на складе с мебелью в пос. Стройкерамика Волжского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.