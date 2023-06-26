Банк ДОМ.РФ проанализировал выдачи ипотеки на вторичку в первом полугодии 2023-го

В аналитическом отчёте Банка ДОМ.РФ за первое полугодие 2023 года указаны субъекты РФ с наибольшим ростом (в годовом разрезе) по направлению ипотеки на вторичное жильё.

Первую строчку рейтинга занимает Московская область — рост в 2,6 раза, за 6 месяцев текущего года в финансовом выражении объём кредитования составил 1,2 млрд рублей. На втором месте Санкт-Петербург — рост в 2,4 раза и объём 1,4 млрд рублей. Замыкает лидирующую тройку столица РФ — рост в 2,3 раза, объём 4,2 млрд.

Кроме этих регионов, в первой пятёрке Краснодарский край — двукратный рост и объём 340 млн рублей, а также Самарская область — рост в 1,7 раза и 570 млн рублей.

"С начала года мы оформили свыше 3000 кредитов на покупку вторичной недвижимости на общую сумму 12,3 млрд руб. — по сравнению с тем же периодом прошлого года рост более чем в полтора раза в количестве и практически в 2 раза в объеме. В нашем случае сказывается не только общее для рынка смещение спроса на готовое жилье, но и снижение ставки по соответствующей программе в мае. Как результат: за неполный месяц выдачи увеличились на 10%", — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

По данным отчёта, средняя цена покупаемого в ипотеку вторичного жилья в 2023 году составляет 5,85 млн рублей. В первом полугодии прошлого года цена была на уровне 4,85 млн. Средняя сумма кредита в прошлом году составляла 3,3 млн рублей, в этом — 4 млн.

Сообщается, что ипотека на вторичное жильё в Банке ДОМ.РФ выдаётся под 8,99% годовых. В Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти максимальная сумма кредита составляет 50 млн рублей. В других регионах сумма ограничена 30 миллионами. Заявку можно подать в онлайн-формате.