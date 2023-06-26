Пожар на мебельном складе под Самарой ликвидировали

В 16:58 пожарные ликвидировали возгорание на складе с мебелью в пос. Стройкерамика Волжского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пожар начался около 12:15 на ул. Производственной, 6.

В 14:40 огнеборцы локализовали возгорание на площади 600 кв. м, а в 16:58 ликвидировали его.

Борьбу с огнем вели более 90 человек, которые использовали более 30 единиц техники.