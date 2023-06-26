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В Самаре 12-летнюю девочку чуть не убило упавшей веткой дерева

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В воскресенье, 25 июня, в Самаре 12-летнюю девочку чуть не убило огромной веткой дерева, сообщает "КП-Самара". ЧП произошло рано утром. От старого вяза, который рос около дома по Ташкентскому переулку, 61, внезапно оторвалась огромная ветка и рухнула прямо на здание, пробив окно и опустившись прямо на постель, в которой спал ребенок.

Бабушка, прибежавшая в комнату на крики девочки, увидела, что по всей комнате валялись осколки разбитого оконного стекла, на разложенном диване, где спала внучка, и рядом с ней лежали куски огромной ветки и листья, а сама девочка сжалась в углу постели под одеялом.

"Диван был разложен. На нем спала внучка. Она испугалась, закричала, когда на нее посыпались стекла. Хорошо, что догадалась накрыться одеялом с головой. Слава Богу, она не поранилась", — рассказала собеседница издания.

Старое, сухое дерево вызывало тревогу местных жителей уже давно. Еще в 2019 г. они составили обращение в администрацию Кировского района. Специалисты выехали по указанному адресу и подтвердили — да, вблизи дома № 61 по Ташкентскому переулку действительно есть деревья, требующие спила.

"Составлен порубочный билет № 321 от 18 сентября 2019 года и направлен в ООО УК "Новая Самара", — сообщила администрация в письме жителям. — Управляющая компания обязана удалять сухие и аварийные деревья, вырезать поломанные сучья и ветки. Собственникам необходимо провести собрание, принять общее решение о спиле аварийных деревьев и направить его в управляющую компанию".

Однако, по словам жильцов, необходимых мер предпринято не было — аварийное дерево управляющая компания так и не спилила.

После ЧП жильцы позвонили в районную администрацию. Оттуда в пострадавшую квартиру приехали специалисты, вытащили обломки дерева из помещения и заменили разбитое оконное стекло. Впрочем, само дерево осталось стоять на месте.

Комментировать ЧП в управляющей компании отказались, а ответ на официальный запрос на момент публикации материала не был получен.

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