В Самаре 12-летнюю девочку чуть не убило упавшей веткой дерева

В воскресенье, 25 июня, в Самаре 12-летнюю девочку чуть не убило огромной веткой дерева, сообщает "КП-Самара". ЧП произошло рано утром. От старого вяза, который рос около дома по Ташкентскому переулку, 61, внезапно оторвалась огромная ветка и рухнула прямо на здание, пробив окно и опустившись прямо на постель, в которой спал ребенок.
Бабушка, прибежавшая в комнату на крики девочки, увидела, что по всей комнате валялись осколки разбитого оконного стекла, на разложенном диване, где спала внучка, и рядом с ней лежали куски огромной ветки и листья, а сама девочка сжалась в углу постели под одеялом.
"Диван был разложен. На нем спала внучка. Она испугалась, закричала, когда на нее посыпались стекла. Хорошо, что догадалась накрыться одеялом с головой. Слава Богу, она не поранилась", — рассказала собеседница издания.
Старое, сухое дерево вызывало тревогу местных жителей уже давно. Еще в 2019 г. они составили обращение в администрацию Кировского района. Специалисты выехали по указанному адресу и подтвердили — да, вблизи дома № 61 по Ташкентскому переулку действительно есть деревья, требующие спила.
"Составлен порубочный билет № 321 от 18 сентября 2019 года и направлен в ООО УК "Новая Самара", — сообщила администрация в письме жителям. — Управляющая компания обязана удалять сухие и аварийные деревья, вырезать поломанные сучья и ветки. Собственникам необходимо провести собрание, принять общее решение о спиле аварийных деревьев и направить его в управляющую компанию".
Однако, по словам жильцов, необходимых мер предпринято не было — аварийное дерево управляющая компания так и не спилила.
После ЧП жильцы позвонили в районную администрацию. Оттуда в пострадавшую квартиру приехали специалисты, вытащили обломки дерева из помещения и заменили разбитое оконное стекло. Впрочем, само дерево осталось стоять на месте.
Комментировать ЧП в управляющей компании отказались, а ответ на официальный запрос на момент публикации материала не был получен.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!