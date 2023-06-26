В Самарской области сокращаются сроки получения государственных услуг в электронном виде

Реализацию стратегии в области цифровой трансформации государственного управления и кадрового обеспечения цифровой экономики обсудили на оперативном совещании, которое в понедельник, 26 июня, провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В оперативном совещании приняли участие руководители и представители министерств и ведомств региона.

Стратегия цифровой трансформации госуправления направлена на реализацию комплекса мероприятий, призванного изменить подход в применении цифровых технологий в процессе государственного управления. Основная ее задача - исключить административную нагрузку при взаимодействии органов государственной власти между собой, а также при взаимодействии с гражданами и организациями в рамках процессов предоставления услуг и исполнения функций.

Развитие цифровых сервисов - одно из поручений, которое прозвучало на послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

О ходе достижения показателей цифровой зрелости и реализации стратегии в области цифровой трансформации госуправления и кадрового обеспечения цифровой экономики в Самарской области по итогам 2022 года и I квартала 2023 года рассказал заместитель председателя Правительства региона - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Стоит отметить, что по ряду показателей Самарская область уже достигла целевых значений 2030 года. Так, 100% результат у региона по показателю доли видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг (МСЗУ). Доля услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока на Едином портале госуслуг и (или) региональном портале госуслуг, даже превысила необходимый целевой показатель. Это же касается и доли МСЗУ, доступных в электронном виде на Госуслугах.

"Для граждан досрочное достижение ведомствами целевых показателей означает сокращение сроков оказания услуг, комфорт и удобство их получения. Кроме того, с экономической точки зрения успешная цифровая трансформация напрямую влияет на инвестиционную привлекательность региона, что для нас также очень важно", - считает Виктор Кудряшов.

На совещании сделали акцент о необходимости разъяснения заявителям причин отказа в получении услуги в конкретных случаях, консультирования, уточнения необходимых документов для успешного предоставления услуги.

Константин Пресняков отметил, что по количеству заявлений граждан в электронном виде среди органов исполнительной власти Самарской области большую долю занимают министерство социально демографической и семейной политики (40%), министерство образования и науки (30%), министерство сельского хозяйства и продовольствия (7%). Среди органов местного самоуправления в лидерах по количеству обращений в электронном виде - городской округ Самара.