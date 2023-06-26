Унесенный ветром на сапсерфе мужчина спасен на Волге в Тольятти

В понедельник, 26 июня, спасатели Центра гражданской защиты Тольятти отработали вызов на Итальянском пляже. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор Центра Андрей Дербенев.
По словам Андрея Дербенева, помощь потребовалась мужчине, которого отнесло на сапсерфе на 1,5 км от берега Волги. Экипаж спасателей на надувной лодке обследовал предполагаемый район нахождения мужчины и обнаружил его. Из-за сильного ветра он не смог самостоятельно вернуться к берегу.
"Пострадавший был доставлен на берег и в медицинской помощи не нуждался", - пояснил Андрей Дербенев.
Кстати, несколькими часами ранее спасателям Центра гражданской защиты Тольятти удалось спасти тонущего ребенка на набережной в Автозаводском районе.
"Стоит отметить, что в большинстве случаев нестандартные ситуации возникают по вине самих пострадавших. Отдыхая на акватории, необходимо быть крайне внимательными и не нарушать правила личной безопасности", - рекомендовал Андрей Дербенев.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!