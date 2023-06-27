В Самарской области запретили проводить публичные мероприятия

В понедельник, 26 июня, на заседании оперативного штаба Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова было принято решение ввести в регионе дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Информация об этом опубликована в выписке из протокола заседания оперативного штаба.
В ходе оперативного штаба по реализации мероприятий, предусмотренных Указом президента РФ от 19 октября 2022 г. на территории Самарской области вводятся дополнительные меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
"Ограничить до особого распоряжения проведение публичных мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых органами государственной власти Самарской области, органами МСУ и подведомственными им организациями, а также публичных мероприятий, проводимых в соответствии с законодательством о выборах и референдумах", — отмечается в документе.
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