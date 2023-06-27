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Финансы Экономика и бизнес

Визит в налоговую инспекцию можно спланировать заранее через электронный сервис

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2023 года более 21 тыс. налогоплательщиков Самарской области записались на приём в налоговую службу региона заранее, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России "Онлайн запись на прием в инспекцию". Почти половина из них — это физические лица. В основном это те граждане, кто решил впервые подключиться к электронному сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", сдать налоговую декларацию, проконсультироваться по вопросам имущественных налогов и урегулирования задолженности.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области

С помощью сервиса "Онлайн запись на прием в инспекцию" пользователи выбирают удобную дату и время для посещения инспекции и получения конкретной государственной услуги. Отметим, что сервис доступен для всех категорий налогоплательщиков: физические лица, организации и индивидуальные предприниматели. Достаточно выбрать дату посещения в ближайшие две недели и записаться на приём. Наиболее популярными услугами по предварительной записи традиционно остаются: выдача КЭП, приём деклараций, уведомлений, обращений, выдача документов и справок, урегулирование задолженности, подключение к "личному кабинету налогоплательщика".

Между тем, как отмечают в УФНС России по Самарской области, в последние годы растет популярность бесконтактного способа взаимодействия с налоговой службой. Так, через линейку "личных кабинетов" на сайте ФНС России направляют налоговую отчетность в электронном виде более 93% самарских организаций и индивидуальных предпринимателей, 77% граждан используют возможности "личного кабинета" по представлению декларации по форме 3НДФЛ в электронном виде.

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