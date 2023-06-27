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Финансы Экономика и бизнес

К "Личному кабинету налогоплательщика" подключен каждый третий житель Самарской области

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области растет популярность электронного сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". На сегодняшний день к сервису-помощнику подключено более 1 млн граждан, а это каждый третий житель области.

Как отмечают в УФНС России по Самарской области, самарцы активно используют возможности "личного кабинета" на сайте ФНС России. Это не только экономит время налогоплательщика, но и позволяет оперативно контролировать платежи, в электронном виде направлять декларации, получать налоговые уведомления на уплату налогов и здесь же оплачивать имущественные налоги, а также быстро и удобно, не выходя из дома, взаимодействовать с налоговой службой и по многим другим вопросам.

Подключиться к "Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц" можно несколькими способами, достаточно лишь выбрать удобный для себя вариант:

  • с помощью регистрационной карты, которая выдается налогоплательщику на основании его заявления в любой налоговой инспекции и независимо от места жительства,
  • с помощью квалифицированной электронной подписи на сайте ФНС России, выданной аккредитованным Удостоверяющим центром,
  • с помощью Единого портала государственных услуг.

С начала 2023 года новыми пользователями электронного сервиса-помощника стали 52 тыс. налогоплательщиков — жителей 63-го региона.

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