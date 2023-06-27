"СМАРТС" банкротит строителя Центральной кольцевой автодороги

АО "СМАРТС" заявило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ООО "Кольцевая магистраль" банкротом. Компания не оплатила работы в рамках строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области.

В 2021 г. стороны заключили договор на разработку рабочей документации по объекту: "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) № 5" I очередь строительства. Стоимость работ составляла 12,2 млн рублей.

В феврале 2022 г. "Московская магистраль" приняла работы, но не оплатила их. Геподрядчик ссылается на несогласованность документации с ГК "Автодор". Однако, как следует из судебных документов, компания "умалчивает о направлении результата работ в ГК "Автодор", о причинах не сообщает". В конце 2022 г. Арбитражный суд Москвы поддержал требования "СМАРТС" оплатить работы. Решение устояло в апелляции. Не получив денег и после того, общество заявило о намерении подать иск о банкротстве "Кольцевой магистрали".

Отметим, что при реализации федеральной целевой программы по строительству ЦКАД и в частности пускового комплекса № 5 выявили нарушения, которые легли в основу уголовного дела бывшего главы ГК "Росавтодор" Сергея Кельбаха. По данным следствия, он согласовал незаконную оплату ООО "Кольцевая магистраль" комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в АО "Газпромбанк" и неправомерное предоставление в 2017 г. дополнительного аванса АО "Крокус Интернешнл" в размере 2 млрд рублей.