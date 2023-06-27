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Экология Общество

Пятиклассница из Тольятти победила во всероссийском экоконкурсе

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги всероссийского экологического конкурса "Лаборатория Zoo", организованного образовательным проектом "Поколение М" цифровой экосистемы МТС. Алина Бахитова из Тольятти заняла первое место среди школьников со всей страны и вскоре отправится на индивидуальную экскурсию в Московский зоопарк.

Фото: предоставлено МТС

В конкурсе на цифровой образовательной платформе МТС "Поколение М" принимали участие дети и подростки 6 — 14 лет со всей России. Ребята слушали рассказы ученых о разных природных зонах и их обитателях и создавали творческие работы на экотематику. Из сотен работ, загруженных на сайт, главным призом жюри отметило работы тольяттинской школьницы Алины Бахитовой. Ее вместе с другими призерами ждет поездка в Московский зоопарк и мастер-класс от его сотрудников.

Юная художница закончила пятый класс. Она хорошо учится, любит рисовать, готовить вместе с мамой и бабушкой домашнюю выпечку и кататься на велосипеде. Алина ведет свой канал, в котором рассказывает о творчестве и делится интересными историями из жизни своей морской свинки Марфуси. О конкурсе узнала в телеграм и приняла активное участие. Девочка сделала несколько макетов, представляющих среду обитания разных животных — снежного барса, тигра, северных оленей и орангутангов.

"Ребята из Самарской области всегда принимают активное участие в творческих конкурсах "Поколение М". Наши победители выставлялись в Третьяковской галерее, выступали на концертах со звездами, выпускали модные коллекции. Нас радует отклик детей и на такие серьезные темы, как экология. В прошлом году в число победителей экоконкурса вошел юный художник из Сызрани. В этом году мы поздравляем Алину, уверен, ее пример вдохновит других ребят на участие в образовательных программах МТС, — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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