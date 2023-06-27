Пятиклассница из Тольятти победила во всероссийском экоконкурсе

Подведены итоги всероссийского экологического конкурса "Лаборатория Zoo", организованного образовательным проектом "Поколение М" цифровой экосистемы МТС. Алина Бахитова из Тольятти заняла первое место среди школьников со всей страны и вскоре отправится на индивидуальную экскурсию в Московский зоопарк.

В конкурсе на цифровой образовательной платформе МТС "Поколение М" принимали участие дети и подростки 6 — 14 лет со всей России. Ребята слушали рассказы ученых о разных природных зонах и их обитателях и создавали творческие работы на экотематику. Из сотен работ, загруженных на сайт, главным призом жюри отметило работы тольяттинской школьницы Алины Бахитовой. Ее вместе с другими призерами ждет поездка в Московский зоопарк и мастер-класс от его сотрудников.

Юная художница закончила пятый класс. Она хорошо учится, любит рисовать, готовить вместе с мамой и бабушкой домашнюю выпечку и кататься на велосипеде. Алина ведет свой канал, в котором рассказывает о творчестве и делится интересными историями из жизни своей морской свинки Марфуси. О конкурсе узнала в телеграм и приняла активное участие. Девочка сделала несколько макетов, представляющих среду обитания разных животных — снежного барса, тигра, северных оленей и орангутангов.

"Ребята из Самарской области всегда принимают активное участие в творческих конкурсах "Поколение М". Наши победители выставлялись в Третьяковской галерее, выступали на концертах со звездами, выпускали модные коллекции. Нас радует отклик детей и на такие серьезные темы, как экология. В прошлом году в число победителей экоконкурса вошел юный художник из Сызрани. В этом году мы поздравляем Алину, уверен, ее пример вдохновит других ребят на участие в образовательных программах МТС, — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.