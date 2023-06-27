В Самаре мужчина спрыгнул с 6-го причала речного вокзала и остался жив

В областной столице мужчина решил спрыгнуть с причальной стенки речного вокзала. Поступок экстремала очевидцы сняли на видео, добавив эмоциональные комментарии.

Жители Самары стали очевидцами происшествия, случившегося на Речном вокзале. Мужчина решил использовать причальную стенку в качестве трамплина и прыгнул с многометровой высоты в Волгу. Импровизацию засняли на видео, которое разместили в соцсетях.

Судя по кадрам, любитель экстремальных прыжков трезвый, просто хотел показать свою удаль. Снимавший переживал, что прыжок вышел не слишком удачный, "на спину". Но никакого вреда жизни и здоровью самарца это не принесло, тот спокойно поплыл к берегу.

МЧС Самарской области неоднократно предупреждало, что купание в необорудованных местах, а тем более - в запрещенных, может закончиться травмами или смертью.

Официальный пляж находится на расстоянии менее километра от причалов вокзала, на городской набережной Волги. Всего в области открыто 40 оборудованных пляжей, на которых действуют посты спасателей.