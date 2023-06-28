В Промышленном районе Самары к централизованной системе водоснабжения подключили 14 домов

Благодаря программам "Вода с улицы — в дом" и "СОдействие" к централизованной системе водоснабжения подключили сразу 14 домов на ул. Красносельской.

Вода в доме стала реальностью сразу для 14 домов в Промышленном районе. Активные жители ул. Красносельской, при участии управляющего микрорайоном Александра Гнедкова, объединились, чтобы получить удобства в своё жильё. Исполнились желания благодаря двум действующим программам: "Вода с улицы — в дом", которую шестой год реализует "РКС-Самара", и Губернаторскому проекту "СОдействие", по которому можно получить софинансирование общественных инициатив.

Благодаря активной совместной работе ресурсного предприятия, Правительства региона, администрации Промышленного района и жителей, на ул. Красносельской построили водопроводную линию диаметром 160 мм и протяжённостью больше 150 метров для подключения домов к централизованному водопроводу. В "РКС-Самара" составили и согласовали проекты, провели работы по техническому присоединению — все 14 домов уже подключены к системе, и их жители перестали ходить с вёдрами на улицу за водой. С сегодняшнего дня люди могут пользоваться водой в доме.