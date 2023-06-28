В Промышленном районе Самары к централизованной системе водоснабжения подключили 14 домов

Благодаря программам "Вода с улицы — в дом" и "СОдействие" к централизованной системе водоснабжения подключили сразу 14 домов на ул. Красносельской.
Вода в доме стала реальностью сразу для 14 домов в Промышленном районе. Активные жители ул. Красносельской, при участии управляющего микрорайоном Александра Гнедкова, объединились, чтобы получить удобства в своё жильё. Исполнились желания благодаря двум действующим программам: "Вода с улицы — в дом", которую шестой год реализует "РКС-Самара", и Губернаторскому проекту "СОдействие", по которому можно получить софинансирование общественных инициатив.
Благодаря активной совместной работе ресурсного предприятия, Правительства региона, администрации Промышленного района и жителей, на ул. Красносельской построили водопроводную линию диаметром 160 мм и протяжённостью больше 150 метров для подключения домов к централизованному водопроводу. В "РКС-Самара" составили и согласовали проекты, провели работы по техническому присоединению — все 14 домов уже подключены к системе, и их жители перестали ходить с вёдрами на улицу за водой. С сегодняшнего дня люди могут пользоваться водой в доме.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!