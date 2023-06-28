У с. Климовка в Самарской области мужчина утонул в Волге

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 27 июня, в 21:15, в Самарской области очевидцы вытащили из Волги тело погибшего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МЧС.