В Жигулевске 31-летний безработный мужчина стал фигурантом уголовного дела о краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
У 32-летней потерпевшей из комнаты в общежитии на ул. Гоголя пропал холодильник стоимостью 10 тыс. рублей. Женщина рассказала, что временно живет в Тольятти и комната какое-то время пустовала. Пропажа обнаружилась, когда ее сестра приехала проверить жилище.
Полицейские нашли следы взлома входной двери, изъяли отпечатки пальцев. По ним установили личность подозреваемого. Мужчина признал вину и рассказал, что пошел на кражу из-за того, что у его сожительницы сломался холодильник. Он знал, что в комнате этажом выше никто не живет, дождался, когда стемнеет, вскрыл дверь и забрал технику.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063