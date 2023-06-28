Житель Жигулевска украл холодильник для сожительницы

В Жигулевске 31-летний безработный мужчина стал фигурантом уголовного дела о краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

У 32-летней потерпевшей из комнаты в общежитии на ул. Гоголя пропал холодильник стоимостью 10 тыс. рублей. Женщина рассказала, что временно живет в Тольятти и комната какое-то время пустовала. Пропажа обнаружилась, когда ее сестра приехала проверить жилище.

Полицейские нашли следы взлома входной двери, изъяли отпечатки пальцев. По ним установили личность подозреваемого. Мужчина признал вину и рассказал, что пошел на кражу из-за того, что у его сожительницы сломался холодильник. Он знал, что в комнате этажом выше никто не живет, дождался, когда стемнеет, вскрыл дверь и забрал технику.