Специалисты Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть-Приволга" подключили реконструированный участок магистрального нефтепровода (МН) Гурьев - Куйбышев с подводным переходом через малый водоток - р. Каралык общей протяженностью 0,8 км.

Строительные работы на участке велись с 2022 года на территории Большеглушицкого района Самарской области с привлечением технического заказчика - ООО "Транснефть ТСД".

За это время реализован комплекс сварочно-монтажных, изоляционно-укладочных, земляных работ, выполнены четыре пересечения с инженерными коммуникациями. Перед подключением проведен комплекс гидравлических испытаний и внутритрубная диагностика.

Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности при реконструкции использовались отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии.

Подключение участка произведено в период плановой 72-часовой остановки нефтепровода. В те же сроки проведен комплекс предупредительных ремонтов на линейной части МН Гурьев - Куйбышев, в том числе заменены три дефектных участка.

Комплекс работ выполнен с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть-Приволга". Цель - обеспечение безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов предприятия, которое в июне 2023 года отмечает свое 70-летие.

Транспортировка нефти возобновлена в плановые сроки и ведется по графику.