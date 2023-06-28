Специалисты Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть-Приволга" подключили реконструированный участок магистрального нефтепровода (МН) Гурьев - Куйбышев с подводным переходом через малый водоток - р. Каралык общей протяженностью 0,8 км.
Строительные работы на участке велись с 2022 года на территории Большеглушицкого района Самарской области с привлечением технического заказчика - ООО "Транснефть ТСД".
За это время реализован комплекс сварочно-монтажных, изоляционно-укладочных, земляных работ, выполнены четыре пересечения с инженерными коммуникациями. Перед подключением проведен комплекс гидравлических испытаний и внутритрубная диагностика.
Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности при реконструкции использовались отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии.
Подключение участка произведено в период плановой 72-часовой остановки нефтепровода. В те же сроки проведен комплекс предупредительных ремонтов на линейной части МН Гурьев - Куйбышев, в том числе заменены три дефектных участка.
Комплекс работ выполнен с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть-Приволга". Цель - обеспечение безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов предприятия, которое в июне 2023 года отмечает свое 70-летие.
Транспортировка нефти возобновлена в плановые сроки и ведется по графику.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее