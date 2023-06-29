16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Ставропольском районе полицейские задержали пьяную женщину на угнанном автомобиле Фармацевт из Самары отдала мошенникам более 2 млн рублей Самарского адвоката Андрея Паулова подозревают в мошенничестве Прокуратура утвердила обвинение по делу финансовой пирамиды КПК "Фабрика Продуктов ВС" Силовики задержали Игоря Сиротенко из-за убийств в ритуальной сфере

Преступления Происшествия

В Ставропольском районе полицейские задержали пьяную женщину на угнанном автомобиле

ТОЛЬЯТТИ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Ставропольском районе полицейские задержали женщину, подозреваемую в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

23 июня в дежурную часть обратился мужчина, который заявил о пропаже автомобиля. Потерпевший рассказал, что накануне днем припарковал машину возле своего частного дома, оставив ключи рядом на клумбе, как поступал неоднократно. После чего распивал спиртное с женщиной, которая арендует у него комнату. Утром мужчина обнаружил отсутствие женщины и транспортного средства и незамедлительно обратился в полицию за помощью.

Через несколько часов экипаж ДПС г. Тольятти, следуя по маршруту патрулирования, обнаружил разыскиваемый автомобиль на одной из улиц города. Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину, за рулем которой находилась 33-летняя женщина. При проверке документов выяснилось, что водительского удостоверения у нее никогда не было, а машина ей не принадлежит.

В ходе общения с задержанной полицейские выявили у нее признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого установили, что правонарушительница находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили задержанную в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В полиции собственник автомобиля пояснил, что он с женщиной близко знаком, однако пользоваться своим автомобилем он ей не разрешал и ключи не передавал. Подозреваемая пояснила, что когда хозяин дома ушел спать, она взял ключи от его машины и решила "покататься". Мужчина обратился к полицейским с заявлением о привлечении задержанной к уголовной ответственности.
Отделом дознания в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Похищенное транспортное средство возвращено владельцу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2