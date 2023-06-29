В Ставропольском районе полицейские задержали пьяную женщину на угнанном автомобиле

В Ставропольском районе полицейские задержали женщину, подозреваемую в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

23 июня в дежурную часть обратился мужчина, который заявил о пропаже автомобиля. Потерпевший рассказал, что накануне днем припарковал машину возле своего частного дома, оставив ключи рядом на клумбе, как поступал неоднократно. После чего распивал спиртное с женщиной, которая арендует у него комнату. Утром мужчина обнаружил отсутствие женщины и транспортного средства и незамедлительно обратился в полицию за помощью.

Через несколько часов экипаж ДПС г. Тольятти, следуя по маршруту патрулирования, обнаружил разыскиваемый автомобиль на одной из улиц города. Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину, за рулем которой находилась 33-летняя женщина. При проверке документов выяснилось, что водительского удостоверения у нее никогда не было, а машина ей не принадлежит.

В ходе общения с задержанной полицейские выявили у нее признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого установили, что правонарушительница находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили задержанную в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В полиции собственник автомобиля пояснил, что он с женщиной близко знаком, однако пользоваться своим автомобилем он ей не разрешал и ключи не передавал. Подозреваемая пояснила, что когда хозяин дома ушел спать, она взял ключи от его машины и решила "покататься". Мужчина обратился к полицейским с заявлением о привлечении задержанной к уголовной ответственности.

Отделом дознания в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Похищенное транспортное средство возвращено владельцу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.