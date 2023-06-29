16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС Самые крепкие зубы – у жительниц Северного Кавказа и Костромы: аналитика ВСК и Зуб.ру ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза Каждый пятый автомобилист попадал в ДТП в пробке

Финансы Экономика и бизнес

Тягачи HONGYAN с эксклюзивной скидкой на лизинг можно приобрести в CARCADE

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лизинговая компания CARCADE и ООО ТД "СПЕЦМАШ" объявляют о запуске специальной программы финансирования техники китайской марки HONGYAN (SAIC-IVEСO). Организатор программы предоставляет эксклюзивную скидку на лизинг избранных моделей тягачей. Акция действует на договоры, заключенные до конца августа 2023 года.

В рамках партнерской программы клиенты CARCADE смогут приобрести седельные тягачи HONGYAN с колесной формулой 4×2 и 6×4 различных модификаций с использованием эксклюзивной корпоративной скидки в размере 2,5% от итоговой цены транспортного средства. Скидки распространяются только на новые тягачи в наличии либо в поставке через официального дилера. Отгрузка ТС осуществляется в Челябинск, также возможна доставка по всей территории РФ.

Группа компаний "СПЕЦМАШ" является производителем бортовых автомобилей, седельных тягачей, лесовозов и сортиментовозов с крано-манипуляторными установками. Кроме этого, СПЕЦМАШ имеет статус официального дилера АО "АЗ "УРАЛ", АО "Подъемные машины", АО "ИНМАН", поставщика техники ПАО "КамАЗ". С 2022 года компания стала сертифицированный партнером бренда HONGYAN на территории РФ, располагает обширным парком техники в наличии, а также имеет приоритетный доступ к календарю поставок из Китая под индивидуальные заказы клиента.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удаленно. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок, клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: автопомощь на дороге 24/7 и скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Актуальный список доступной к приобретению техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2