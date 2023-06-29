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Государство и Бизнес Экономическая политика

Меры поддержки молодых предпринимателей: федеральные и региональные инструменты

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минэкономразвития РФ презентовал путеводитель мер поддержки для молодых предпринимателей. Региональный центр "Мой бизнес" дополнил его востребованными региональными инструментами. В нем собрано около 600 мер, которые помогут запустить и развить свое дело активным, молодым и энергичным бизнесменам. Поддержка предпринимателей на каждом этапе их деятельности — одна из главных задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Молодые ребята, делающие первые шаги в предпринимательстве, в будущем станут опытными и уверенными в себе представителями бизнес-сообщества, которые развивают предприятия, создают рабочие места и делают огромный вклад в развитие родного региона, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Для того чтобы "вырастить" успешных предпринимателей, мы совместно с федеральными коллегами постоянно обновляем и расширяем для них перечень инструментов поддержки. Возможности, созданные государством и энергия молодых предпринимателей, безусловно, дадут мощный позитивный эффект".

На какие меры поддержки могут рассчитывать молодые предприниматели?

— Консультации для будущих и начинающих предпринимателей на старте бизнеса

Получить профессиональную помощь от специалистов регионального центра "Мой бизнес" можно на ул. Молодогвардейской, 211 или в центре "Мой бизнес" каждого города Самарской области. Например, если молодой человек планирует открыть дело с помощью соцконтракта, специалисты помогут ему оформить бизнес-план.

Подать заявку — по ссылке.

— Обучение основам предпринимательской деятельности

Курс для всех, кто хочет открыть своё дело, но пока не знает, с чего начать. Грамотные специалисты организаций господдержки бизнеса и опытные предприниматели научат молодых людей, как составлять бизнес-план, как упаковать свою идею в жизнеспособный проект, как определиться с налоговым режимом и др.

Подать заявку — по ссылке.

— Региональный грант для молодых предпринимателей, который можно направить на запуск или развитие бизнеса

Уникальная возможность пройти обучение основам бизнеса, защитить свой проект перед жюри и претендовать на грантовую поддержку до 500 тысяч рублей.

Узнайте подробнее о программе "Ты — предприниматель".

— Микрозаймы для молодых предпринимателей на льготных условиях

Среди них — микрозаем для начинающих предпринимателей по минимальной ставке 1% годовых от Гарантийного фонда Самарской области.

Узнать подробности о льготном финансировании и подать заявку.

— Налоговые льготы для начинающих предпринимателей

В первые два года ведения бизнеса индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную или патентную системы налогообложения и работающие в производственной, социальной и научной сферах, могут получить "налоговые каникулы".

Узнайте подробнее по ссылке.

Подробнее познакомиться с другими возможностями для старта и развития бизнеса можно в путеводителе. Этот раздел будет регулярно пополняться актуальными мерами.

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