Меры поддержки молодых предпринимателей: федеральные и региональные инструменты

Минэкономразвития РФ презентовал путеводитель мер поддержки для молодых предпринимателей. Региональный центр "Мой бизнес" дополнил его востребованными региональными инструментами. В нем собрано около 600 мер, которые помогут запустить и развить свое дело активным, молодым и энергичным бизнесменам. Поддержка предпринимателей на каждом этапе их деятельности — одна из главных задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
"Молодые ребята, делающие первые шаги в предпринимательстве, в будущем станут опытными и уверенными в себе представителями бизнес-сообщества, которые развивают предприятия, создают рабочие места и делают огромный вклад в развитие родного региона, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Для того чтобы "вырастить" успешных предпринимателей, мы совместно с федеральными коллегами постоянно обновляем и расширяем для них перечень инструментов поддержки. Возможности, созданные государством и энергия молодых предпринимателей, безусловно, дадут мощный позитивный эффект".
На какие меры поддержки могут рассчитывать молодые предприниматели?
— Консультации для будущих и начинающих предпринимателей на старте бизнеса
Получить профессиональную помощь от специалистов регионального центра "Мой бизнес" можно на ул. Молодогвардейской, 211 или в центре "Мой бизнес" каждого города Самарской области. Например, если молодой человек планирует открыть дело с помощью соцконтракта, специалисты помогут ему оформить бизнес-план.
Подать заявку — по ссылке.
— Обучение основам предпринимательской деятельности
Курс для всех, кто хочет открыть своё дело, но пока не знает, с чего начать. Грамотные специалисты организаций господдержки бизнеса и опытные предприниматели научат молодых людей, как составлять бизнес-план, как упаковать свою идею в жизнеспособный проект, как определиться с налоговым режимом и др.
Подать заявку — по ссылке.
— Региональный грант для молодых предпринимателей, который можно направить на запуск или развитие бизнеса
Уникальная возможность пройти обучение основам бизнеса, защитить свой проект перед жюри и претендовать на грантовую поддержку до 500 тысяч рублей.
Узнайте подробнее о программе "Ты — предприниматель".
— Микрозаймы для молодых предпринимателей на льготных условиях
Среди них — микрозаем для начинающих предпринимателей по минимальной ставке 1% годовых от Гарантийного фонда Самарской области.
Узнать подробности о льготном финансировании и подать заявку.
— Налоговые льготы для начинающих предпринимателей
В первые два года ведения бизнеса индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную или патентную системы налогообложения и работающие в производственной, социальной и научной сферах, могут получить "налоговые каникулы".
Узнайте подробнее по ссылке.
Подробнее познакомиться с другими возможностями для старта и развития бизнеса можно в путеводителе. Этот раздел будет регулярно пополняться актуальными мерами.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей