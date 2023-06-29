ЭнергосбыТ Плюс отметил добросовестных плательщиков в Тольятти

В Тольятти прошло награждение клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс", добросовестно выполнявших договорные обязательства по оплате тепла в отопительный период 2022–2023 года. Энергетики поблагодарили представителей организаций и предприятий города за профессиональное взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество.
Специалисты ЭнергосбыТ Плюс проанализировали платежную дисциплину различных групп клиентов-юридических лиц. Традиционно в числе надежных партнеров энергетики называют множество промышленных предприятий, коммерческих организаций, обслуживающих, коммунальных и бюджетных организаций. В рамках акции "Лучший плательщик" были особо выделены 15 компаний Самарской области. Из них 5 победителей — из Тольятти.
"Подобные акции дают нам возможность поблагодарить добросовестных клиентов. В числе победителей есть как постоянные надежные партнеры, так и новые участники. Уверена, что с каждым годом число призеров этой акции будет только расти", — отметила директор Тольяттинского отделения Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Инна Инкина.
Напомним, что в число победителей акции "Лучший плательщик" вошли следующие организации и предприятия Тольятти: ООО "ПК Фабрика качества", АО "ПО КХ", ООО УК "Лучший квартал", ТСЖ "Кристалл" и ИП Маслова Надежда Кузьминична.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!