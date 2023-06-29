ЭнергосбыТ Плюс отметил добросовестных плательщиков в Тольятти

В Тольятти прошло награждение клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс", добросовестно выполнявших договорные обязательства по оплате тепла в отопительный период 2022–2023 года. Энергетики поблагодарили представителей организаций и предприятий города за профессиональное взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество.

Специалисты ЭнергосбыТ Плюс проанализировали платежную дисциплину различных групп клиентов-юридических лиц. Традиционно в числе надежных партнеров энергетики называют множество промышленных предприятий, коммерческих организаций, обслуживающих, коммунальных и бюджетных организаций. В рамках акции "Лучший плательщик" были особо выделены 15 компаний Самарской области. Из них 5 победителей — из Тольятти.

"Подобные акции дают нам возможность поблагодарить добросовестных клиентов. В числе победителей есть как постоянные надежные партнеры, так и новые участники. Уверена, что с каждым годом число призеров этой акции будет только расти", — отметила директор Тольяттинского отделения Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Инна Инкина.

Напомним, что в число победителей акции "Лучший плательщик" вошли следующие организации и предприятия Тольятти: ООО "ПК Фабрика качества", АО "ПО КХ", ООО УК "Лучший квартал", ТСЖ "Кристалл" и ИП Маслова Надежда Кузьминична.